İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan yemeğe bağlı zehirlenme olayı, Almanya’dan tatil için gelen bir ailenin hayatını kararttı. 12 Kasım gecesi Fatih’te bir otelde yemek yedikten sonra rahatsızlanan Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, acilen hastaneye kaldırıldı.

Olayın üzücü sonucu, anne Çiğdem Böcek ile iki çocuğun hayatını kaybetmesi oldu; baba Servet Böcek ise entübe edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden anne ve çocukları, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Müslümana Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.