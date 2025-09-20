Son Mühür - Bir yayınevinin hazırladığı matematik sorusunda, TL banknotları üzerinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini sansürlemesi, kamuoyunda geniş çaplı tepkiye neden oldu.

"Toplatılsın, yayınevi de kapatılsın"

Sosyal medyada hızla yayılan görselin ardından birçok kullanıcı tepkisini dile getirdi. Paylaşımların altına, “Yayınevi kapatılsın”, “Atatürk’ü sansürlemek kalbimizden silemez”, “Atatürk'ün nesi rahatsız ediyor?” ve “Kitaplar toplatılsın, gerekli yaptırım uygulansın” gibi yorumlar yapıldı.