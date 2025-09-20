Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Zonguldak hattında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi’nin sonbahar döneminde toplam üç özel sefer gerçekleştireceğini duyurdu. Sefer tarihleri 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 olarak belirlendi.

Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel mirası raylara taşınıyor

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, trenin Batı Karadeniz’in eşsiz doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçladığını belirtti. “Turistik Karaelmas Ekspresi, bu yıl 13 Haziran’da ilk seferini yapmıştı ve sonbaharda da yolcularını Batı Karadeniz’e taşımaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

120 yolcu kapasiteli trenle konforlu yolculuk

Toplam 7 vagondan oluşan tren, bir yemekli ve altı yataklı vagona sahip olup 120 yolcu kapasitesi sunuyor. Seferler sırasında Ankara–Zonguldak güzergahında Karabük’ün Yeşilyenice bölgesinde, dönüşte ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik’te gezi amaçlı duraklamalar gerçekleştirilecek.

İş birliğiyle işletiliyor

Turistik Karaelmas Ekspresi, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel İdaresi arasında imzalanan üçlü protokol çerçevesinde işletiliyor. Uraloğlu, trenin hem bölge turizmine katkı sağlayacağını hem de yolculara konforlu bir seyahat deneyimi sunacağını vurguladı.