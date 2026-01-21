Küresel piyasalarda artan belirsizlikler yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürürken, emtia piyasalarında dikkat çekici bir dönüşüm yaşanabileceğine işaret eden yeni bir analiz yayımlandı. Morgan Stanley tarafından hazırlanan son emtia raporu, altın ve gümüşteki yükselişin fiyatlama açısından doygunluğa ulaştığını, önümüzdeki dönemde yatırımcı ilgisinin bakıra kayabileceğini ortaya koydu.

Bakır, küresel ekonominin merkezine yerleşiyor

Raporda bakırın artık yalnızca sanayi üretiminde kullanılan bir metal olmadığına dikkat çekildi. Yapay zekâ yatırımları, enerji dönüşümü ve elektrifikasyon süreciyle birlikte bakırın küresel ekonomik dönüşümün temel taşlarından biri haline geldiği vurgulandı. Analize göre bakır, önümüzdeki dönemde emtia piyasalarında daha belirleyici ve yön tayin edici bir rol üstlenebilir.

Altın ve gümüşte yükseliş sınırına gelindi

Morgan Stanley değerlendirmesinde, jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon nedeniyle altın ve gümüşe olan talebin güçlü seyrini koruduğu ancak mevcut fiyatların önemli ölçüde doygunluğa ulaştığı belirtildi. Banka, bu noktada yatırımcıların yeni getiri potansiyeli arayışında bakırı daha yakından izlemeye başlayabileceğine dikkat çekti.

Bakır neden öne çıkıyor?

Raporda bakırı öne çıkaran faktörler ayrıntılı şekilde ele alındı. Analistlere göre bakır, sanayi ve teknolojik dönüşümün merkezinde yer alarak stratejik bir konuma yükseliyor.

Yapay zekâ ve altyapı yatırımları talebi artırıyor

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla yayılmasıyla birlikte kurulan büyük ölçekli veri merkezleri, geleneksel tesislere kıyasla çok daha yoğun bakır bazlı elektrik altyapısına ihtiyaç duyuyor. Bu durum bakır talebini kalıcı şekilde destekliyor.

Enerji dönüşümü bakırı kritik hale getiriyor

Elektrikli araçlar, şarj altyapıları ve yenilenebilir enerji sistemleri, fosil yakıt temelli altyapılara göre katbekat fazla bakır kullanımı gerektiriyor. Yeşil enerjiye geçiş süreci, bakırı vazgeçilmez bir metal haline getiriyor.

Arz kısıtları fiyat baskısını artırıyor

Yeni maden yatırımlarının gecikmesi ve üretim süreçlerindeki zorluklar, küresel bakır arzını sınırlı tutuyor. Buna karşın hızla artan talep, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

“Bakır küresel elektrifikasyonun anahtarı”

Morgan Stanley Emtia Strateji Ekibi, piyasadaki mevcut tabloyu şu ifadelerle özetledi:

“Bakır yalnızca bir sanayi metali değil, küresel elektrifikasyonun ana anahtarıdır. Arzın talebi karşılayamadığı bir döneme giriyoruz. Bu durum, fiyatlarda sert yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirebilir.”

Yatırımcılar madencilik hisselerine de yönelebilir

Banka, bakır fiyatlarında güçlü bir artış potansiyeli bulunduğunu vurgularken, yatırımcıların yalnızca fiziksel bakıra değil, bakır üretimi yapan madencilik şirketlerine de ilgi gösterebileceğini belirtti. Değerlendirmede, altın ve gümüşün portföylerde koruyucu rolünü sürdüreceği ancak getiri potansiyeli açısından bakırın daha istikrarlı ve güçlü bir talep yapısına sahip olduğu ifade edildi.