Son Mühür- Yatırım araçlarından hangileri yatırımcısını sevindirdi, hangileri üzdü? Dolar bazında yapılan değerlendirmede, yıllık, yılın ilk on ayı ve son bir aylık getiri tablosunda sıralamanın sürekli değiştiği görülüyor.

Yıllık bazda getiri zirvesinde yüzde 64.79'la Bitcoin yer alıyor. Küresel iklim değişikliği sonrası hızla yükseliş gösteren kahve, yüzde 61.51'le listenin ikinci sırasında yer alırken onları yüzde 57.30 Etherium izliyor.

Brent petrol hayal kırıklığı...



Yıllık bazda yatırımcısını üzenler olarak Brent petrol, buğday ve pamuk zirvede yer alıyor.

Bu yılın ilk on ayındaki değerlendirmede ise zirve yüzde 68.20'yle gümüşte. Onu yüzde 56.7'yle altın takip ediyor.

Almanya'nın Frankfurt borsasında işlem gören en büyük 40 Alman şirketinin performansını izler ve ölçen DAX endeksi bu yılın ilk on ayında yüzde 36.64'le listenin üçüncü sırasına yer alıyor.

Yılbaşından bu yana yatırımcısını hayal kırıklığına uğratanlar olarak Brent petrolle Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi olduğu görülüyor.

Son bir aylık getiride ise yüzde 9.39'la altın, yüzde 7.89'la bakır ve yüzde 6.30'la Japon Nikkei endeksi sıralanıyor.

