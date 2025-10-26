Son Mühür- Chainalysis'in Küresel Kripto Para Benimsenmesi Endeksi'nin 2024 raporuna göre Türkiye yıllık yaklaşık 200 milyar dolarlık işlem hacmiyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük kripto para piyasası konumuna yükseldi.

Hindistan ve ABD'nin ilk iki sırada yer aldığı kripto para piyasasında Türkiye 11'inci sırada yer alıyor.

150 milyar dolarlık kripto para piyasasıyla Suudi Arabistan, Türkiye'nin gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı ve Borsa İstanbul eski Genel Müdürü İbrahim Turhan'a göre kripto para piyasasında 200 milyar dolarlık işlem hacmi servet birikimi açısından önemli bir gösterge.

Yapılan analizler yanıltıcı...



''Birçok gösterge/istatistik benzer bulgulara işaret ediyor'' diyen İbrahim Turhan, ''Kaynağından, niteliğinden, dağılımından bağımsız olarak; öyle ya da böyle, ülkede ciddi bir servet birimi olduğu anlaşılıyor. Toplumun hemen her kesimi bundan bir şekilde yarar sağlıyor.

Bu yüzden de yapılan ekonomi politik analizler yanıltıcı oluyor.'' hatırlatmasında bulundu.

Bazıları tepki gösterse de...



Değerlendirmesine gelecek tepkilere de açık kapı bırakan Turhan,

''Bazılarının tepki gösterileceğini biliyorum ama bu sadece bulguya dayalı bir tespit, iyi-kötü, doğru-yanlış değil…'' mesajı verdi.