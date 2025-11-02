Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu ihale reformunun taslağını hazırlayıp Meclis'e sunduklarını söylemesinin ardında BİST 100 endeksi yükselişe geçmişti.

Haftanın son işlem gününü yüzde 1.24 yükselişle 10.971 puandan kapatan endeks yılbaşından bu yana sadece yüzde 11.61 değerlenerek yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Haftalık bazda hisse senetleri yüzde 0.27 değer kazandı.

Bankacılık endeksi sınırlı bir yükselişle yüzde 0,3 artarken, sanayi tarafında yüzde 1,5 ve holdinglerde yüzde 2,9’luk primler dikkat çekti.



Dolar yükseldi, avro değer kaybetti...



Aynı dönemde dolar TL karşısında yüzde 0.19 yükselirken, avro yüzde 0.59 değer kaybetti.

Ons altının 1979 yılından bu yana en yüksek değerine ulaşarak 4.400 dolar sınırına ulaşmasının ardından gelen satışlar altını yeniden 4.000 dolar sınırına çekti.

Gram altının fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 1.96 ekside kapattı..

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18, emeklilik fonları yüzde 1,04 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,7 ile "hisse senedi" fonları oldu.

