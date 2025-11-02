Son Mühür / Yiğit Uzun - Türk inşaat şirketi Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Polonya Devlet Demiryolları’nın (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) yürüttüğü “Podleze–Szczyrzyc–Tymbark Mszana Dolna ve Chabowka–Nowy Sacz hatlarının modernizasyonu” projesinin C1 Tymbark–Limanowa kesimi ihalesinde birinci oldu.

Gülermak, Polonya’daki iştiraki Gülermak S.A. aracılığıyla katıldığı ihalede, %65 payla konsorsiyumun lider ortağı olarak yer aldı. Konsorsiyumun diğer üyesi ise Polonyalı INTOP Warszawa Sp. z o.o. oldu. 27 Ağustos’ta tekliflerin alındığı ve 30 Ekim 2025’te sonuçlanan ihalenin toplam bedeli 1 milyar 636 milyon 744 bin 956 Polonya zlotisi (yaklaşık 6 milyar 810 milyon TL) olarak açıklandı.

Gülermak’ın payına 4,4 milyar TL düşüyor

Şirketin projedeki payı 1 milyar 63 milyon 884 bin 221 zlotisi (yaklaşık 4 milyar 425 milyon TL) olarak belirlendi. Bu tutar, Gülermak’ın 2024 yılı brüt satış gelirlerinin %35’ine denk geliyor.

Gülermak’tan yapılan açıklamada, “İhale sonuç bildirimi tarafımıza ulaşmıştır. Sözleşmeye davet beklenmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Polonya’daki başarı serisi devam ediyor

Gülermak, Polonya’da uzun süredir altyapı ve raylı sistem projelerinde aktif rol oynuyor. Şirket, daha önce Varşova, Krakow ve Poznan metro hatları dahil birçok stratejik projeye imza atmıştı.

Gülermak Renewables’tan İskoçya’da 3,5 milyon sterlinlik yatırım

Gülermak’ın İngiltere merkezli iştiraki Gülermak Renewables, Avrupa’daki yeşil enerji portföyünü büyütmek amacıyla Corshellach Energy Storage Ltd. şirketini 3 milyon 494 bin sterline (yaklaşık 197 milyon TL) satın aldı.

Şirketin İskoçya’nın Moray bölgesinde yer alan Corshellach Enerji Depolama Projesi, 49,9 MW kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmayı hedefliyor. Bu tesis, fazla üretilen yenilenebilir enerjiyi depolayarak talebin arttığı dönemlerde şebekeye geri verecek.

Gülermak Renewables CEO’su Türkekul Doğan, yatırımın stratejik önemine dikkat çekerek, “Bu satın alma, Avrupa genelinde yenilenebilir enerji ve enerji depolama portföyümüzü genişletme hedefimizde önemli bir dönüm noktası.” dedi.