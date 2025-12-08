İzmir’in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Aralık gecesi gerçekleştirilen ortak operasyonda düzensiz göçmen hareketliliğine müdahale etti. Saat 23.00 sıralarında kara üzerinde bir grubun tespit edilmesi üzerine bölgeye hızlı şekilde ekip sevk edildi.

27 düzensiz göçmen tespit edildi

Bölgeye ulaşan ekipler, Avrupa’ya geçiş hazırlığında oldukları değerlendirilen 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin kara üzerinden farklı noktalara yönlendirilerek kaçış planı oluşturdukları belirlendi.

4 göçmen kaçakçısı gözaltında

Operasyonda, göçmenlere yardımcı olduğu öne sürülen 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Şüphelilerin organize bir geçiş planı yürüttüğünden şüpheleniliyor.

Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise göçmen kaçakçılığı kapsamında adli işlem başlatıldı.