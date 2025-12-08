TFF 3. Lig 4. Grup’un 12. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Eskişehirspor’a 3-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

Fethi Heper Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada etkili olamayan yeşil-kırmızılı ekip, sahadan puansız ayrıldı.

Zirve yarışında puan farkı açıldı

Bu sonuçla birlikte Karşıyaka, lider Belediye Kütahyaspor ile arasındaki puan farkının 4’e yükselmesini engelleyemedi.

İzmir temsilcisi 27 puanda kalarak ikinci sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, gelecek hafta Bornova 1877 maçını kazanarak zirveye yeniden yaklaşmayı hedefliyor.

Aylar sonra gelen ilk mağlubiyet

Uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Karşıyaka, Eskişehirspor karşısında serisini kaybetti. Yeşil-kırmızılılar ayrıca, 3 maç aradan sonra ilk kez kalesinde gol gördü.

Deplasmanda performans düşüşü

Sezona deplasmanda 3’te 3 yaparak başlayan Karşıyaka, son dönemde dış sahada ciddi bir düşüş yaşadı. Son 3 deplasman maçında galibiyet çıkmayan ekip, bu süreçte 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Basatemür’ün çözmesi gereken dış saha sorunu

Teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün, özellikle deplasman maçlarındaki oyun konsantrasyonu ve savunma zaaflarını kısa sürede gidermesi bekleniyor. Yönetim ve taraftar, takımın dış sahada toparlanmasını bekliyor.

Hedef Bornova 1877 maçında çıkış

Karşıyaka, lider ile üçüncü sıradaki Eskişehirspor’un karşılaşacağı haftada Bornova 1877’yi mağlup ederek hem ikinci sıradaki yerini korumayı hem de zirve yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.