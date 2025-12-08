Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir’in sanayi ve ticaret merkezi Aliağa, bölgenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan “nitelikli personel” sorununu çözmeye yönelik önemli bir eğitim yatırımına kavuştu. ERP, muhasebe, finans, dijital dönüşüm ve veri analitiği alanlarında Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Brainy Academy’nin Aliağa Şubesi, düzenlenen törenle açıldı.

Yerel yöneticiler ile iş dünyasının temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği açılış, bölge istihdamına doğrudan katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendirildi.

Açılış kurdelesini Başkan Yardımcısı Öztürk kesti

Törende açılış kurdelesini Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk kesti. Öztürk, Aliağa’nın sanayi kimliğini güçlendiren bu tür eğitim yatırımlarının büyük önem taşıdığını belirterek merkezin tüm bölgeye hayırlı olmasını diledi.

“Fabrika var, uzman yok sorununu bitireceğiz”

Brainy Academy Kurucusu Derya Kale Erdemli, İzmir’in kuzey aksındaki sanayi potansiyeline dikkat çekerek yatırımın stratejik önemini şu sözlerle anlattı: “Çiğli’den Menemen’e, Foça’dan Aliağa’ya, Dikili’den Bergama’ya kadar uzanan geniş bir sanayi hattı var. Fakat uzun yıllardır ciddi bir nitelikli personel açığı bulunuyor. Biz bu boşluğu doldurmak için Aliağa’da modern, uygulamalı ve sertifikalı bir eğitim merkezi kurduk. Bölgenin ihtiyaç duyduğu uzmanları yerinde yetiştireceğiz.”

Yapay zekâdan ERP’ye geniş eğitim yelpazesi

Brainy Academy Aliağa Şubesi’nde, bölgedeki sanayi tesisleri ve işletmeler için “nokta atışı” eğitim programları uygulanacak. Merkezin sunacağı başlıca eğitimler şöyle:

ERP Sistemleri: SAP, Logo, Netsis

Finansal Okuryazarlık: Muhasebe ve finans uzmanlığı

Veri Bilimi: Veri analizi, SQL, raporlama

Dijital Çağ Yetkinlikleri: Dijital pazarlama ve yapay zekâ uygulamaları

Kurumsal Yönetim: İnsan kaynakları ve bordrolama

Açılış töreni, davetlilerin eğitim sınıflarını gezmesi ve akademinin altyapısını yerinde incelemesiyle sona erdi.