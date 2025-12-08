Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B proje yarışmalarına hazırlanan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çevrim içi eğitim programı, 1–5 Aralık 2025 tarihleri arasında geniş bir katılımla gerçekleştirildi. TÜBİTAK 2204 Ege Bölgesi Koordinatörlüğü tarafından yürütülen program, Türkiye genelinde genç araştırmacıların bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

5 gün, 38 başlık, 18 eğitmen

“Genel”, “Lise” ve “Ortaokul” olmak üzere üç kategoride hazırlanan eğitim paketinde toplam 38 farklı konu yer aldı. Program; DEÜ akademisyenleri, TÜBİTAK 2204 projelerinde derece elde eden öğretmenler, jüri ve hakem süreçlerinde görev alan uzmanlardan oluşan 18 kişilik eğitmen kadrosu tarafından yürütüldü.

Aynı anda farklı Zoom odalarında ilerleyen oturumlar, katılımcılara ilgi duydukları konuya göre seçim yapabilme imkânı sundu. Eğitim içerikleri, proje kültürünü yaygınlaştırmaya ve gençlerin akademik üretkenliğini artırmaya yönelik olarak özel biçimde tasarlandı.

Prof. Kılıç: “Ege bölgesinde proje kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Programın açılışını DEÜ Rektör Yardımcısı ve TÜBİTAK 2204 Ege Bölgesi Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıçyaptı. Prof. Kılıç, gençlerin araştırmaya teşvik edilmesinin Türkiye’nin bilimsel kapasitesinin gelişmesinde kritik rol oynadığını belirterek şunları söyledi: “TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Yarışmaları Koordinatörlüğü bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesine geçmiş durumda. Bizim temel amacımız, Ege Bölgesinde güçlü bir proje kültürü oluşturmak ve gençlerimizin ufkunu açmaktır. Bilim merakla başlar; merak ise doğru yönlendirilirse başarıya dönüşür. Bu eğitimler sizleri yalnızca bugünün değil yarının ihtiyaçlarına da hazırlayacak.”

Program Türkiye genelinden yoğun katılımla tamamlandı

İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Muğla ve Denizli başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program, gençlerin proje süreçlerini daha bilinçli ve sistematik şekilde öğrenmesine katkı sağladı. Eğitimi başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara Katılım Belgesi verildi.