Yasin Yeşil, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Uzun süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından bölge halkı ve müzik dünyası derin bir üzüntü yaşadı.

Yasin Yeşil kimdir?

Yasin Yeşil, 1975 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Saraycık Köyü'nde dünyaya geldi. Türk halk müziğine küçük yaşlarda ilgi duydu ve zamanla yöresel türküleri kendine has yorumuyla seslendirmeye başladı. Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde tanınan bir sanatçı oldu. Birçok yerel festival ve müzik programında sahne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ses sanatçısı olarak da tanındı.

Olayın detayları

27 Ağustos akşamı Şebinkarahisar'da başlayan bir tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Yasin Yeşil, bu olayda tüfekle vuruldu ve ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Uzun süren yoğun bakım sürecinin ardından eylül ayında vefat etti.

Saldırıyı kim gerçekleştirdi?

Yasin Yeşil'in ölümüne neden olan saldırının, Şebinkarahisar'da yaşanan bir tartışmaya bağlı olarak gerçekleştiği, failin ise olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakın çevresinden olduğu iddia ediliyor. Failin kimliğiyle ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak olayın soruşturması halen devam ediyor.

Sanatçının müzik kariyeri

Yasin Yeşil, yerel müzik sahnesinin önemli isimlerinden biri olarak görülüyordu. Geleneksel türkülere kattığı yorum ve bölgesel ezgilerle pek çok dinleyicinin ilgisini çekti. Sanat yaşamı boyunca çeşitli kayıtlar ve sahne performanslarına imza attı. Bölgedeki kültürel etkinliklerde etkin rol aldı ve genç müzisyenlerle sıkça iş birliği yaptı.

Yakın çevresinden tepkiler

Vefat haberinin ardından sanat camiası ve yakın çevresi büyük üzüntü yaşadı. Pek çok müzisyen ve dinleyici sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı. Olay, bölge halkı üzerinde de derin bir etki bıraktı ve Şebinkarahisar'da güvenlik önlemleri artırıldı.