Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçalarından olan akıllı telefonlar, şarjdayken yoğun kullanımda ciddi riskler taşıyor. Uzmanlar, özellikle uzun süre oyun oynayan veya video izleyen kullanıcıların batarya sağlığını tehlikeye attığını belirtiyor.

Batarya Hem Doluyor Hem Tükeniyor

Telefon şarjdayken kullanıldığında pil hücreleri aynı anda enerji depolayıp tüketiyor. Bu “çift yük” durumu, bataryanın daha hızlı yıpranmasına yol açıyor. Uzmanlar, pil ömrünün azalması ve cihazın daha çabuk boşalmasının en sık karşılaşılan sonuç olduğunu söylüyor.

Oyun ve Videolar Isınmayı Artırıyor

Yüksek işlem gücü ve ekran parlaklığı gerektiren oyunlar veya videolar, cihazın ısınmasını hızlandırıyor. Isınan batarya hem performans kaybına hem de güvenlik risklerine yol açıyor. Bu nedenle şarjdayken yoğun uygulamaların kullanımı önerilmiyor.

Orijinal Şarj Cihazı Şart

Elektronik uzmanları, batarya sağlığını korumak için yalnızca orijinal şarj cihazı ve kablo kullanılmasını tavsiye ediyor. Yan sanayi ürünler, bataryayı ve cihazın diğer donanımlarını riske atabiliyor. Ayrıca gece boyunca şarjda bırakmak da bataryanın ömrünü kısaltan yaygın hatalardan biri.

Uzmanlardan Telefon Kullanım Önerileri

Telefonun uzun ömürlü olması için uzmanlar şu önerileri sıralıyor:

Şarjdayken oyun veya yüksek işlem gücü gerektiren uygulamaları kullanmamak.

Cihazı düz ve havadar bir yüzeyde şarj etmek.

Pil %20’nin altına düşmeden şarja takmak, %100 olduğunda çıkarmak.

Orijinal adaptör ve kablo ile şarj yapmak.

Şarj Alışkanlıkları Batarya Ömrünü Belirliyor

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen “telefonu şarjdayken kullanma” konusu, kullanıcıların batarya şikayetlerinin temelini oluşturuyor. Uzmanlar, yanlış şarj alışkanlıklarının çoğu sorunun kaynağı olduğunu vurguluyor. Bu basit önlemlerle cihazların hem performansı hem de batarya ömrü ciddi şekilde uzatılabiliyor.