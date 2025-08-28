Haziran ayında hasadı yapılan ve ekim ayına kadar toplanabilen sarı renkli, küçük meyveli çiçek bamyası, bu yıl tarımsal ürün piyasasında dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz mart ayında kilosu 3 bin liradan satılan kuru bamya, bu sezon 5 bin liraya yükselerek rekor kırdı. Yüksek fiyatlara rağmen talebin azalmaması, üreticileri memnun ederken, tüketiciler fiyatlardaki artış karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Kış İçin Kurutuluyor

Bahçelerden yaş halde toplanan bamya, ipe dizilerek doğal yöntemlerle kurutuluyor. Böylece kış aylarında da sofralarda yerini alan bamya, hem üreticiler hem de tüketiciler için uzun süreli kullanım imkânı sağlıyor. Özellikle kurutulmuş bamya, Türkiye’nin farklı bölgelerinden yoğun talep görüyor.

Altını Sollayan Değer

Son dönemde tarımsal ürünlerde fiyat artışları dikkat çekerken, kuru bamya adeta yatırım aracına dönüştü. Gram altının 4 bin 500 lira olduğu bir dönemde, kuru bamyanın kilosunun 5 bin liraya çıkması, hem üreticilerin hem de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Tarım uzmanları, yüksek kazanç nedeniyle önümüzdeki yıllarda bamya ekim alanlarının artabileceğini öngörüyor.

Sağlığa Faydalarıyla Öne Çıkıyor

Bamya yalnızca ekonomik değeriyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan bamya; bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kan pıhtılaşmasını destekliyor, kan şekerini dengeliyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Lif açısından yüksek içeriği sayesinde kalp sağlığını korurken, bazı kanser türlerine karşı da koruyucu etki sağlıyor. Uzmanlar, özellikle folat içeriği nedeniyle hamilelik döneminde düzenli tüketilmesini öneriyor.

Kilosu 5 bin lirayı bulan kuru bamya, bu sezon hem üretici hem de tüketici cephesinde gündemdeki yerini koruyor. Fiyatlardaki artışın önümüzdeki aylarda da devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, talebin yüksek seyretmesi, üreticilerin yeni sezon için daha geniş alanlarda ekim planları yapmasına neden oluyor.