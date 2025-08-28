Hasan Akçakayalıoğlu, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak finans, danışmanlık ve yönetim alanlarında uzun yıllara dayanan bir kariyere sahip. 28 Ağustos 2025 tarihinde kızı Defne Akçakayalıoğlu’nun ABD’nin Miami şehrinde genç yaşta hayatını kaybetmesi, Akçakayalıoğlu’nun adını kamuoyunda yeniden gündeme taşıdı. Bu trajik kayıp, sevenlerini ve iş çevresini derin bir üzüntüye boğarken, Akçakayalıoğlu’nun mesleki başarıları ve özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Hasan Akçakayalıoğlu kimdir, ne iş yapar ve hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor? İşte hayatı, kariyeri ve aile hayatına dair detaylı bilgiler.

Hasan Akçakayalıoğlu Kimdir?

İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, 1963 yılında Ankara’da doğdu ve 28 Ağustos 2025 itibarıyla 62 yaşında. Aslen Ankaralı olan Akçakayalıoğlu, eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde başladı ve buradan mezun oldu. Ardından Yeditepe Üniversitesi’nde işletme üzerine yüksek lisans yaptı ve ODTÜ’de Bilgisayar Mühendisliği alanında ikinci bir yüksek lisans derecesi aldı. Akademik birikimi, onun finans ve yönetim alanındaki kariyerini şekillendiren temel unsurlardan biri oldu.

Mesleki Kariyeri ve Başarıları

Hasan Akçakayalıoğlu, iş hayatına 1987 yılında Arthur Andersen & Andersen Danışmanlık’ta müdür olarak başladı. Daha sonra İktisat Bankası, Demirbank, DHB Bank ve Bank Pozitif gibi önde gelen finans kuruluşlarında çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev yaptı. Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring’in kurucuları arasında yer alan Akçakayalıoğlu, şu anda Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Abdi İbrahim İlaç Yönetim Kurulu Üyeliği, TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekspo Faktoring Yönetim Kurulu Üyeliği ve Demir Kırgız Uluslararası Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor. Finans ve danışmanlık sektöründeki liderliğiyle tanınıyor.

Özel Hayatı ve Aile Durumu

Hasan Akçakayalıoğlu, Zeynep Akçakayalıoğlu ile evli ve üç çocuk babası. Çiftin kızı Defne Akçakayalıoğlu’nun 28 Ağustos 2025’te Miami’de vefat etmesi, ailede büyük bir üzüntü yarattı. Defne’nin ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, cenazesi 29 Ağustos Cuma günü İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek. Akçakayalıoğlu’nun özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ettiği biliniyor.

Defne Akçakayalıoğlu’nun Vefatı ve Kamuoyu Yankıları

Defne Akçakayalıoğlu’nun genç yaşta hayatını kaybetmesi, iş dünyası ve sosyal çevrede derin bir üzüntüye yol açtı. Henüz ölüm nedenine dair resmi bir açıklama olmaması, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Hasan Akçakayalıoğlu’nun iş dünyasındaki saygın konumu ve Defne’nin genç yaşta kaybı, sosyal medyada taziye mesajlarının paylaşılmasına vesile oldu. Akçakayalıoğlu’nun bu zor dönemde ailesiyle birlikte olduğu ve cenaze törenine yoğun bir katılım beklendiği belirtiliyor.