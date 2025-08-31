Son Mühür/ Begüm Mol- 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta Hasanpaşa Mahallesi’nde arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda B.B. ve U.B. ile yaşanan tartışmanın ardından bıçaklanmış ve ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan genç, 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi.

Kaçan saldırganlar yakalanarak “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. Olay günü birlikte hareket eden çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında da “yardım” suçlamasıyla 15 ila 20 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Tehditler bitmedi

Cinayet sonrası Minguzzi ailesi defalarca tehdit edildi. Bu kapsamda beşi 18 yaşından küçük altı kişi gözaltına alındı. Yargılamalarda sanıklardan Çınar Diril tutuklu, Barış Ayata ise tutuksuz yargılandı. Diril daha sonra tahliye edilirken Ayata, “suçu ve suçluyu övme” suçundan iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 67 yaşındaki D.A., Minguzzi’nin mezarını tahrip ettiği gerekçesiyle iki buçuk yıl hapis cezası aldı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir’in tutuklanmasının ardından dava, suç örgütü lideri Sedat Peker’in de avukatlığını yapan Ersan Barkın’a geçti. Yasemin Minguzzi, Barkın’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Oğlumuz Mattia Ahmet’in davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu yana yanımızda olan Barkın Bey’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Ece Seçkin’den destek

Sanatçı Ece Seçkin, aileye destek olmak için konserinde Mattia’nın en sevdiği şarkıyı seslendirdi. O sırada seyirciler arasında bulunan anne Yasemin Minguzzi sahneye çıktı ve Seçkin’e sarılarak gözyaşları içinde şarkıya eşlik etti. O anlar izleyicileri derinden etkilerken sosyal medyada gündem oldu.

“Acımasız yorumlara maruz kaldım”

Ancak Minguzzi’nin sahneye çıkışı bazı kullanıcılar tarafından “eğleniyor” şeklinde yorumlandı. Acımasız eleştirilerle karşılaşan anne, Instagram hesabından şu sözlerle isyan etti:





“Benim kaç kere acile kaldırıldığımı bilen yok. Günde kaç saat odaya kapanıp ağladığımı bilen yok. Günlerce evime kapanıp kimseyle görüşmediğimi bilen yok. Günde kaç miligram antidepresan kullandığımı bilen yok. Canım oğlumun en sevdiği şarkıda duygu taşması yaşadım. Hep ağlarken gördünüz, gülmem için ne yapabilirim diye yüzbinler yazıyor. Sadece iki dakikalığına canım oğlumu hissettim. Ben yanıyorum. Acımasızca yorum yazanlar için de! Tek temennim, Allah bu acıyla sizi sınamasın.”