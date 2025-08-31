Son Mühür- Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, bu sabah saatlerinde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 09:29'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin detayları

AFAD verilerine göre, yerin 9.88 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Depremin enlemi 39.15722 N, boylamı ise 28.18694 E olarak kaydedildi. Bu hafif şiddetteki sarsıntı, çevredeki ilçe ve mahallelerde kısa süreli paniğe neden olsa da, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kandilli 4.1 büyüklüğünde dedi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, bugün saat 09:29'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Yerin 13.8 kilometre altında meydana gelen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.