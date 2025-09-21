Son Mühür- “Doktorlar” dizisinin Ela’sı olarak hafızalara kazınan oyuncu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıl süren evliliğini 4 Eylül’de anlaşmalı olarak sonlandırdı. Çiftin boşanması tek celsede gerçekleşti. Ergene, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İhanet ve aldatma yok” diyerek sürece dair spekülasyonları da sonlandırdı.

Soyadını sildi, yeniden ‘Ergene’ oldu

Boşanma sonrası ilk hamlesi sosyal medyadan geldi. Uzun yıllardır “Yasemin Özilhan” adıyla tanınan oyuncu, soyadını kaldırarak yeniden kızlık soyadına, yani “Ergene”ye döndü.

Boşanır boşanmaz tatile çıktı

Evliliğin bitişinden hemen sonra soluğu tatilde alan Yasemin Ergene, Çekya’nın başkenti Prag’a gitti. Sosyal medya hesabından yaptığı üst üste paylaşımlarla keyfinin yerine geldiğini gösterdi.

Kaynanasıyla bağlarını kopardı

Gündemde kalmaya devam eden Ergene, boşanma sonrası yeni bir adım daha attı. Uzun yıllar boyunca birçok polemik yaşadığı öne sürülen ve evliliğe bir dönem onay vermediği iddia edilen kayınvalidesi Emine Özilhan’ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

Yeni hayat, yeni adres iddiası

Boşanma sonrası Yasemin Ergene’nin Beykoz’daki lüks bir siteye taşındığı iddia edildi. Ayrıca 3 milyon TL nafaka talebinde bulunduğu söylentileri de gündeme yansıdı.