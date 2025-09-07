Eski oyuncu Yasemin Ergene, iş adamı İzzet Özilhan ile olan 14 yıllık evliliğini karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladıklarını duyurdu.

Ergene, basında yer alan “ihanet” ve “aldatma” iddialarını reddederek, “Boşanmamız tamamen medeni bir zeminde gerçekleşti. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı uyum içinde sürdüreceğiz” dedi.

20 bin dolarlık villaya taşınıyor

Boşanmanın ardından Ergene, yıllardır oturduğu Sarıyer’deki Boğaz manzaralı villadan ayrılıyor. İki çocuğuyla birlikte Beykoz’daki lüks bir siteye taşınacak.

Villanın aylık kirasının 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin TL) olduğu öğrenildi. Kira bedelini ise boşandığı eşi İzzet Özilhan’ın karşılayacağı belirtildi.

Yeni komşuları ünlülerden oluşuyor

Yasemin Ergene’nin taşınacağı sitede birbirinden ünlü isimler oturuyor. Komşuları arasında:

• Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu

• Milli futbolcu Cenk Tosun

• Şarkıcı Emre Altuğ

• Eski futbolcu Mehmet Topal

• Popçu Demet Akalın

• Sanatçı Dilan Çıtak bulunuyor.