Son Mühür- İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez sicil numarasında kayıtlı, Menderes Vergi Dairesi ATA Redüktör Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket yetkilisi A.A. hakkında yürütülen konkordato yargılamasında karar aşamasına gelindi.

Ne olmuştu?

Mahkeme tarafından 31 Aralık 2024 tarihinde her iki borçlu hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiş, akabinde 14 Mart 2025 tarihinden itibaren bir yıllık kesin mühlet tanınmıştı. Kesin mühlet süresince ihtiyati tedbirlerin uygulanmasına devam edilmiş, konkordato komiserlerinin görevleri sürdürülmüş ve şirket yönünden alacaklılar kurulu oluşturulmuştu.

Konkordato komiser heyeti tarafından alacaklılar toplantısının gerçekleştirilerek nihai raporun mahkemeye sunulmasının ardından, İcra ve İflas Kanunu’nun 304. maddesi uyarınca konkordatonun tasdiki veya reddine karar verilmesi amacıyla yargılamaya geçildi.

Konkordato hakkında karar zamanı

Mahkeme, konkordato hakkında karar vermek üzere duruşma gününü 13 Mart 2026 saat 14.00 olarak belirledi. İtirazda bulunmak isteyen alacaklıların, itiraz gerekçelerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak mahkemeye sunmaları gerekiyor. Alacaklılar ayrıca duruşmaya katılabilecek.

Verilecek karar doğrultusunda konkordatonun tasdiki halinde borçların proje kapsamında yeniden yapılandırılması mümkün olacak; aksi halde şirket ve gerçek kişi yönünden iflas sürecinin gündeme gelmesi söz konusu olabilecek.