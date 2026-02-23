Aydın’da hemşire olarak görev yapan 30 yaşındaki Rümeysa Taşova, hastanedeki yoğun mesaisinin ardından tatil günlerinde İzmir’deki aile çiftliğinde hayvancılıkla ilgileniyor. Taşova, sağlık alanındaki deneyimini veterinerlik eğitimiyle birleştirerek çiftlik çalışmalarını sürdürüyor.

Hastane ile çiftlik arasında yoğun tempo

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Yoğun Bakım Servisi’nde görev yapan hemşire Rümeysa Taşova, mesai saatlerinde hastalara hizmet verirken izin günlerinde Menderes’teki aile işletmesinde hayvan bakımıyla ilgileniyor. Hastane koridorları ile çiftlik arasında düzenli olarak gidip geldiğini belirten Taşova, boş zamanlarının büyük bölümünü çiftlikte geçirdiğini ifade etti.

Lisede hemşirelik eğitimi aldığını ve 13 yıldır mesleğini sürdürdüğünü dile getiren Taşova, hayvancılığı daha bilinçli şekilde yapmak amacıyla 2022-2024 yılları arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Teknikerliği Bölümü’nde eğitim gördüğünü söyledi. Mezuniyetin ardından çiftlik çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiğini aktaran Taşova, yaklaşık iki yıldır kazandığı gelirle büyükbaş ve küçükbaş hayvan satın aldığını, babası ve kardeşinin de bu süreçte kendisine destek olduğunu kaydetti.

Veterinerlik bilgisiyle hayvanlara müdahale ediyor

Veteriner teknikerliği eğitimi kapsamında staj yaptığını belirten Taşova, edindiği bilgi sayesinde hayvan hastalıklarına daha hızlı müdahale edebildiğini söyledi. Kendi hayvanlarının sağlık durumlarını yakından takip ettiğini ifade eden Taşova, müdahale edebildiği durumlarda tedaviyi kendisinin uyguladığını, gerekli gördüğü durumlarda ise veteriner hekimlerden destek aldığını dile getirdi.

Taşova, doğum güçlüğü yaşayan koyun ve ineklere yardımcı olduğunu, küçük kistlere müdahale edebildiğini ve yaralanan hayvanların alçı ve aşı işlemlerini gerçekleştirebildiğini de sözlerine ekledi.

“Hayvanlarla uğraşmak bana farklı bir mutluluk veriyor”

Hastanedeki yoğun çalışma temposuna rağmen çiftlikten kopamadığını ifade eden Taşova, acil yoğun bakım servisinin oldukça yoğun bir birim olduğunu, nöbet sistemine bağlı olarak bazı dönemlerde Aydın’da kaldığını, işleri tamamladıktan sonra ise yeniden ailesinin yanına dönerek çiftlikte çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Hayvanlarla ilgilenmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getiren Taşova, hemşirelik mesleğini sevdiğini ancak hayvanlarla vakit geçirmenin farklı bir deneyim olduğunu belirtti. Günlük yaşamının büyük bölümünü hayvanlarla birlikte geçirdiğini aktaran Taşova, onların bakımını üstlenmekten ve gelişimlerini izlemekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Hedefi çiftliği büyütmek ve dünyayı gezmek

İki yıl içinde çiftlikte kendisine ait altı hayvanı bulunduğunu belirten Taşova, hayvancılığı geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Elde edilen süt gelirleriyle ilerleyen dönemde dünyayı gezmeyi planladığını ifade eden Taşova, hem sağlık sektöründeki görevini hem de çiftlik çalışmalarını birlikte sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.