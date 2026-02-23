Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de su kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülen yağmur suyu hasadı çalışmaları belediye hizmet binalarında yaygınlaştırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı çatılarda biriktirilen yağmur sularını yeniden kullanıma kazandırarak şebeke suyuna olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Uygulama kapsamında son olarak ESHOT tesisleri, İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda sistemler devreye alındı. Çalışmanın kısa sürede 32 hizmet binasında daha uygulanması planlanıyor.

Hizmet binalarında yağmur suyu yeniden kullanılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan su stresi ve kuraklık riskine karşı belediyeye ait yapılarda yağmur suyu toplama sistemlerini yaygınlaştırıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla çatılarda biriktirilen yağmur suları; park ve bahçelerin sulanması, bina temizliği, teknik bakım ve farklı hizmet alanlarında kullanılıyor.

Bu kapsamda Celal Atik Spor Salonu, Kültürpark Kapalı Tenis Kortu, HİM binası ve Eşrefpaşa Hastanesi’nde yağmur suyu hasadı sistemleri kuruldu. ESHOT Gediz Ağır Bakım Tesisleri, İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda da uygulama aktif hale getirildi.

Mezarlıklarda sulama ve temizlik yağmur suyuyla yapılacak

Yağmur suyu hasadının uygulandığı alanlardan biri de mezarlıklar oldu. Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda depolanan yağmur suları mezarlık alanlarının sulanması, bitki bakımı, mezar taşlarının ve gasilhanelerin temizliğinde kullanılmaya başlandı.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, İzmir genelinde 30 ilçedeki mezarlıklarda çalışmaların sürdüğünü belirterek, kentte köyler dahil yaklaşık 2 bin 500 mezarlık parseli bulunduğunu ifade etti. Köy mezarlıklarında da yağmur suyu tanklarıyla sistemli bir uygulamanın hedeflendiğini aktaran Elitaş, uygulamanın su tasarrufu ve ekonomik katkı sağlamasının yanı sıra su kaynaklarının korunmasına destek sunacağını kaydetti.

ESHOT tesislerinde teknik kullanım

Yağmur suyu hasadı sistemi ESHOT Gediz Ağır Bakım Tesisleri’nde de kullanılmaya başlandı. Toplanan sular motor alt yıkama, parça temizliği ve güneş panellerinin yıkanması gibi işlemlerde değerlendirilerek şebeke suyu tüketimi azaltılıyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda ise kurulan depolar sayesinde 130 türden 1.500’ün üzerinde yaban hayvanının bulunduğu alandaki barınakların temizliği yağmur suyuyla gerçekleştiriliyor. Böylece doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir su yönetimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Uzmanlara göre kuraklıkla mücadelede önemli adım

Su yönetimi alanında çalışmalar yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin Şimşek, yağmur suyu hasadı uygulamalarının kuraklıkla mücadelede etkili bir yöntem olduğunu belirtti. İzmir’de son yıllarda kuraklığa bağlı sorunların arttığını ifade eden Şimşek, özellikle bin metrekarenin üzerindeki kamu binalarında kurulan depolama sistemlerinin su tasarrufuna önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Toplanan suların temizlik ve sulama gibi alanlarda kullanılmasıyla içme suyunun alternatif kaynaklarla ikame edildiğini belirten Şimşek, uygulamanın yaygınlaştırılması durumunda kent genelinde içme suyu tüketiminde yaklaşık yüzde 10 oranında tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Yeni yapılaşma alanları için öneri

Şimşek, İzmir’de park ve bahçelerin geniş alanlara yayıldığına dikkat çekerek, bu alanlarda yağmur suyunun değerlendirilmesinin su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltacağını belirtti. Yeni imara açılacak bölgelerde ve inşa edilecek yapılarda yağmur suyu hasadı sistemlerinin zorunlu hale getirilmesinin uzun vadede önemli tasarruf sağlayabileceğini ifade etti.

Çok sayıda binada kurulum sürüyor

Yağmur suyu depolarının kurulduğu tesisler arasında İzmir Doğal Yaşam Parkı, Celal Atik Spor Salonu, Kültürpark Kapalı Tenis Kortu, HİM binası, Eşrefpaşa Hastanesi, ESHOT Gediz Atölyesi ve Buca Kaynaklar Mezarlığı yer alıyor.

Zeytinlik Hizmet Binası, Makine İkmal Yerleşkesi, Mürselpaşa Trafik İşleri Müdürlüğü, Atlas Pavyonu, İsmet İnönü Sanat Merkezi, Gençlik Tiyatrosu, İlber Ortaylı Kütüphanesi, İzmir İtfaiyesi Toros Yerleşkesi, Buca Toros’taki Bilgi İşlem Binası ve İzmir Ulaşım Merkezi’nde ise kurulum çalışmaları devam ediyor. Ayrıca eski İZFAŞ binası, Oğuzlar Ek Hizmet Binası ve 30 ilçedeki itfaiye binalarının da ilerleyen süreçte sisteme dahil edilmesi planlanıyor.