Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi’nin organizasyonuyla Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri sinema etkinliğinde bir araya geldi. Öğrenciler, animasyon yapımı Sünger Bob filmini izledi. Gösterim boyunca salonda neşeli anlar yaşandı. Program kapsamında çocuklara meyve suyu ve patlamış mısır ikram edildi.

Sosyal katılıma destek

Etkinlik, özel çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını artırma amacıyla düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenleri organizasyondan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çocuklar, keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek belediyeye teşekkür etti.

“Mutlulukları önceliğimiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, özel çocukların yüzündeki mutluluğun kendileri için öncelikli olduğunu belirtti. Eşki, sosyal yaşamda daha görünür ve aktif bireyler olmalarını destekleyen kültürel ve sosyal etkinliklerin sürdürüleceğini kaydetti.