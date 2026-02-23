Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Güçlenme Durağı Mobil Kuaförlük Hizmeti ile her ay farklı bir mahallede çalışma yürüttü. Muhtarlıkların belirlediği alanlarda gerçekleştirilen uygulamada kadınlara ücretsiz saç kesimi ve fön hizmeti verildi.

Kişisel bakımın ardından uzman personel tarafından kadın sağlığı, kadın hakları, yasal haklar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirme yapıldı. Hizmetten yararlanmak isteyen kadınlar, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla talep oluşturup randevu aldı. Uygulama bu hafta Gaziemir Emrez Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Eğitim ve uygulama bir arada

Projeye meslek yüksekokullarının saç bakımı ve güzellik hizmetleri programında eğitim gören öğrenciler ile eğitmenleri de katıldı. Bu iş birliği sayesinde hem daha fazla kadına ulaşıldı hem de öğrenciler uygulamalı eğitim imkânı elde etti.

“Dayanışma alanı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü görevlisi Ece Cangözen, çalışmanın amacının kadınların yaşam kalitesini artırmak ve hizmetleri mahallelere taşımak olduğunu belirtti. Cangözen, uygulamanın yalnızca kişisel bakım değil, kadınların sosyal yaşamda güçlenmesini destekleyen bir dayanışma alanı niteliği taşıdığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden memnuniyet

Hizmetten yararlanan Birgül Okuyucu, uygulamanın mahallede memnuniyet oluşturduğunu dile getirdi. Hatice Akgün ise hem bakım hizmeti aldığını hem de bilgilendirme çalışmasına katıldığını belirterek uygulamadan memnun kaldığını söyledi.

Konak Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencisi Melissa Şen, çalışmanın mesleki gelişimlerine katkı sunduğunu kaydetti. Öğrencilerden Aybaran Keskin de uygulamanın hem kadınların ihtiyaçlarını karşıladığını hem de kendileri için önemli bir pratik imkânı sağladığını ifade etti.

Güçlenme Durağı Mobil Kuaförlük Hizmeti’nin takvimi ve detayları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili iletişim kanalları üzerinden paylaşılıyor.