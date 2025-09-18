İzmir’de Yaşar Üniversitesi ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) arasında imzalanan protokolle akademik bilgi iş dünyasıyla buluşacak. Anlaşma kapsamında öğrenciler mezun olmadan sektörde deneyim kazanma fırsatı elde edecek.

Protokol Selçuk Yaşar Kampüsü’nde İmzalandı

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen imza törenine Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aylin Güney ve Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ile EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Arda Yüksel ve Cüneyd Temel katıldı.

YU-COOP ile Öğrencilere Mezun Olmadan İş Deneyimi

Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller, YU-COOP (Yaşar Üniversitesi Ortak Eğitim Programı) ile öğrencilerin akademik bilgilerini iş dünyasında uygulama fırsatı bulacağını belirtti. Kandiller, ders müfredatlarının programla entegre edilerek uzun süreli staj ve ortak eğitim imkanlarının sağlanacağını ifade etti.

EBSO’dan Geniş Destek

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, programın teorik bilgi ile pratiği birleştirerek nitelikli iş gücü oluşturacağını söyledi. Yorgancılar, EBSO üyelerinin ve oda çalışanlarının da geniş akademik eğitim desteğinden yararlanacağını, öğrencilerin ise 800’e yakın işletmede sektörel deneyim kazanacağını belirtti.

Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli

Protokolde, Yaşar Üniversitesi Ortak Eğitim Programı’nın yanı sıra lisansüstü eğitim programları, sertifika programları, kurumsal akademiler, staj ve iş olanakları, AR-GE ve bilimsel projeler ile danışmanlık hizmetleri gibi iş birliği alanları da yer aldı.