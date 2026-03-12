Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı ulaşım seferberliği kapsamında Karşıyaka bölgesindeki kronik trafik yoğunluğuna kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.

Kemal Baysak Bulvarı’nı İZBAN hattı üzerinden aşırarak Şemikler Mahallesi, Anadolu Caddesi ve Çevreyolu ile entegre edecek olan dev proje, eş zamanlı yürütülen yeni imar yolu çalışmalarıyla hız kazandı. Projenin en kritik aşamalarından biri olan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kamulaştırma ve yıkım süreçlerinin başlaması, bölgedeki kesintisiz ulaşım hedefi için büyük bir eşiğin daha aşıldığını gösteriyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Karşıyaka aksındaki trafik yükünün minimize edilmesi ve seyahat sürelerinin optimize edilmesi bekleniyor.

Yeni ulaşım aksı için bin metreyi aşan modern güzergah

Belediye ekipleri, Yalı Mahallesi’nde bulunan Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu mevkisinden başlayan Kemal Baysak Bulvarı’nı Ordu Bulvarı’na bağlamak adına hummalı bir çalışma yürütüyor. Toplamda 1050 metrelik yeni bir ulaşım koridoru oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında, İZBAN hattı üzerinde yükselecek olan 350 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki taşıt üst geçidinde imalatlar sürüyor. Cahar Dudayev Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında stratejik bir köprü görevi görecek olan bu hat için bugüne kadar 62 yapının kamulaştırma süreci başarıyla tamamlanarak yıkımları gerçekleştirildi. Bölgedeki ulaşım ağını Çevreyolu’na bağlayacak olan 700 metrelik ilave hat için de bürokratik süreçler ve saha operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.

Dar sokaklardan modern bulvarlara: Cumhuriyet Mahallesi dönüşüyor

Projenin en önemli ayaklarından birini oluşturan Öğretmen Tuğba Özbek Sokak, gerçekleştirilen düzenlemelerle dar bir sokak yapısından modern bir bulvar kimliğine bürünüyor. Cumhuriyet Mahallesi ile Örnekköy-Girne bağlantısını sağlayacak 35 metre genişliğindeki yeni imar yolu için bölgedeki mülkiyetlerin tahliyesi ve yıkım işlemleri kararlılıkla sürdürülüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın bizzat ve yakından takip ettiği bu operasyonla, Ahmet Kemal Baysak Bulvarı’ndan gelen araç trafiği hiçbir engele takılmadan Anadolu Caddesi’ne, oradan da güvenle Çevreyolu’na aktarılabilecek. Bu yeni akış planı, mahalle aralarında sıkışan trafiğin ana arterlere sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak.

Mavişehir ve Şemikler arasında kesintisiz entegrasyon

Proje, yalnızca ana bulvarları değil, Karşıyaka'nın iç kılcal damarlarını da birbirine bağlıyor. Kentin en uzun arterlerinden biri olan 1671 Sokak, yapılacak düzenleme ile doğrudan Mavişehir’e eklemlenecek. Bu sayede sürücüler, Anadolu Caddesi’nin yoğun trafiğine girmek zorunda kalmadan Karşıyaka içinden doğrudan Girne Bulvarı’na kadar ulaşım sağlayabilecek. Şemikler İZBAN istasyonu ile Mavişehir arasındaki bağlantıyı güçlendirecek olan 1 kilometrelik güzergahta, bir gidiş bir geliş şeklinde tasarlanan taşıt yolunun yanı sıra yayalar için modern kaldırım ve çevre düzenlemeleri de hayata geçirilecek. Mülkiyet sorunlarının kamulaştırma yoluyla çözülmesiyle birlikte bölge, hem araçlar hem de yayalar için çok daha güvenli bir hale gelecek.

15 dakikadan 5 dakikaya

Yeni ulaşım yatırımlarının bölge halkına sağlayacağı en büyük avantaj, zaman tasarrufu olarak öne çıkıyor. Özellikle mesai giriş-çıkış saatlerinde ve hafta sonlarında ciddi bir yoğunluk yaşayan Mavişehir bölgesinden Anadolu Caddesi’ne geçmek isteyen bir sürücü, mevcut durumda 5 kilometrelik bir yolu kat etmek zorunda kalıyor. Şemikler Taşıt Üst Geçidi’nin hizmete girmesiyle bu mesafe sadece 1 kilometreye inecek. Mevcut şartlarda 15 ile 30 dakika arasında değişen seyahat süresi, projenin tamamlanmasının ardından yalnızca 5 dakikaya düşecek. Bu durum sadece yakıt tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda karbon salınımını azaltarak çevreci bir ulaşım modeline katkı sunacak.

İzmir'de trafik yükü hafifliyor

Yerel bir çözüm gibi görünen bu taşıt köprüsü ve imar yolu projesi, aslında İzmir’in genel trafik haritasında stratejik bir rahatlama vaat ediyor. Cahar Dudayev Bulvarı’nı Anadolu Caddesi’ne bağlayan bu yeni koridor, İzmir Çevreyolu’nun Mavişehir, Bostanlı ve Karşıyaka çıkışlarındaki birikmeleri engelleyecek. Özellikle Karşıyaka Batı Çıkışı üzerindeki baskının azalmasıyla birlikte, hem çevreyolu hem de Anadolu Caddesi üzerindeki trafik yükü dengeli bir dağılıma kavuşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekiplerinin ve Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları, Karşıyaka ve Çiğli trafiğine nefes aldıracak bu vizyon projeyi kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.