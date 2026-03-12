Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzdoğa iştiraki tarafından işletilen ve kentin en önemli simgelerinden biri olan Şaşal Su, büyük bir imaj tazeleme süreciyle tüketici karşısına çıktı. Atıl durumdayken yerel yönetimin kararlı hamlesiyle yeniden ayağa kaldırılan bu köklü Cumhuriyet markası, modern tasarım trendlerine uygun olarak yenilenen etiketleriyle satış noktalarındaki yerini aldı. Hem pet hem de cam şişe seçeneklerinde yapılan bu estetik dokunuş, Şaşal’ın geleneksel değerlerini geleceğin tasarım anlayışıyla harmanlamayı amaçlıyor. Menderes’in bereketli topraklarından süzülen Şaşal Su, şimdi çok daha dinamik bir görünüme sahip.

Tasarımda İzmir esintisi: Saat kulesi etiketlere taşındı

Yenilenen ambalaj tasarımında Şaşal’ın yıllardır hafızalara kazınan orijinal logosu muhafaza edilirken, İzmir’in dünyaca ünlü sembolü Saat Kulesi illüstrasyonu da kompozisyona dahil edildi. Bu hamleyle markanın İzmir ile olan kopmaz bağı görsel olarak da perçinlenmiş oldu. Tüketiciler, 0,5 litreden 5 litreye kadar uzanan pet ambalajların yanı sıra, sofraların vazgeçilmezi olan 0,33 ve 0,75 litrelik şık cam şişelerde de bu yeni tasarımla karşılaşacak. Kent hafızasının en değerli kamusal varlıklarından biri olan Şaşal, bu görsel revizyonla birlikte nostaljik duruşunu modern bir kurumsallıkla taçlandırdı.

Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm vizyonu

Şaşal Su Fabrikası Müdürü Eren Topal, üretimin her aşamasında çevreci bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, ambalajların yüzde yüz geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiğini vurguladı. İzdoğa AŞ bünyesindeki İzdönüşüm tesisleri ile koordineli bir şekilde yürütülen süreç sayesinde, atıkların bertaraf edilerek ekonomiye geri kazandırılması hedefleniyor. Sürdürülebilir çevre politikalarının fabrikanın üretim felsefesinin merkezinde yer aldığını ifade eden Topal, İzmir’in simgesini raflara taşırken aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma gayesi güttüklerini dile getirdi.

Kalitede standartların üzerinde: TSE onaylı güvenilir su

Kalite kontrol süreçlerinde çıtayı her zaman en üstte tutan Şaşal Su, geçtiğimiz günlerde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı analiz ve denetimlerden tam not aldı. Yapılan incelemeler neticesinde markanın, "TS 266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardı"na tam uyumlu olduğu tescillendi. Güvenilir ve sağlıklı su erişimi noktasında kalitesini kanıtlayan Şaşal; İzmir’in yanı sıra Manisa, Aydın, Uşak ve Muğla gibi çevre illerde de genişleyen bayi ağıyla Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Şu an itibarıyla 5 büyük zincir market, İZMAR tanzim noktaları ve İzmirli Kahve şubeleri gibi pek çok noktada tüketicilere ulaşılıyor.

Üretimde rekor artış: Hedef aylık 7 Milyon şişe

Fabrikanın üretim kapasitesindeki devasa büyüme, markanın piyasadaki gücünü rakamlarla ortaya koyuyor. 2024 yılının Mart ayı öncesinde aylık bazda yaklaşık 200 bin şişe gibi sınırlı bir üretim yapılırken, hayata geçirilen yatırımlar sayesinde 2025 Ocak ayında 4,3 milyon şişelik tarihi bir rekor kırıldı. 2025 yılı genelinde aylık 4 milyon şişe seviyesini koruyan tesis, gözünü 2026 yılı hedeflerine dikmiş durumda. Yapılan planlamalar doğrultusunda, Nisan 2026 itibarıyla aylık üretim miktarının asgari 7 milyon şişe seviyesine yükseltilmesi ve böylece bölgenin artan su talebinin kesintisiz bir şekilde karşılanması hedefleniyor.

