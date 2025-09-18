Son Mühür- İzmir’de su sıkıntısı kent genelinde devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından açıklanan bilgilere göre, 18 Eylül Perşembe günü bazı ilçelerde planlı kesintiler uygulanacak. Bunun yanı sıra bakım ve arıza kaynaklı kesintiler de kent genelinde farklı mahalleleri etkilemeye devam edecek.

Planlı kesintiler: Bölge-2’de 23.00 – 05.00 saatleri arasında

İzmir’deki planlı kesintiler kapsamında BÖLGE-2’de yer alan Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresindeki mahalleler 18 Eylül Perşembe günü 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su alamayacak.

Karabağlar ilçesi: Adnan Süvari, Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay (kısmen), Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.

Konak ilçesi: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik.

Bornova ilçesi: Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli (kısmen), Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer.

Balçova ilçesi: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.

Narlıdere ilçesi: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale.

Güzelbahçe ilçesi: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.

Buca ilçesi: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk (kısmen), Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer.

Gaziemir ilçesi: Emrez (kısmen).

Bakım ve arıza nedeniyle planlanmamış su kesintileri

Kent genelinde bazı ilçelerde bakım ve arızalar nedeniyle su kesintileri de yaşanacak. Detaylar şu şekilde:

Bayraklı (Körfez, Onur): 18 Eylül 2025, 09:00 – 10:00 arası yaklaşık 1 saat. Branşman arızası nedeniyle Onur Pompa devre dışı bırakıldı.

Karabağlar (Devrim, Günaltay, Kibar): 18 Eylül 2025, 09:55 – 10:55 arası yaklaşık 1 saat. Branşman arızası.

Karşıyaka (Yalı): 18 Eylül 2025, 09:40 – 10:40 arası yaklaşık 1 saat. Branşman arızası nedeniyle sayaç kapatıldı.

Kemalpaşa (Örnekköy): 18 Eylül 2025, 09:30 – 11:30 arası yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası.

Kınık (Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni, Yukarı): 17 Eylül 2025 09:13 – 18 Eylül 2025 11:13 arası yaklaşık 26 saat. Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

Menemen (Gazi, İstiklal, 30 Ağustos): 17 Eylül 2025, 18:07 – 23:10 arası yaklaşık 5 saat. Pompa arızası nedeniyle elektrik kaynaklı kesinti.

Menemen (Atatürk Plastik OSB, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İstiklal, Ulus, Yeşil Pınar, Zeytinlik, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül): 17 Eylül 2025, 23:00 – 18 Eylül 2025, 05:00 arası yaklaşık 6 saat. Planlı kesinti.

Ödemiş (Anafartalar, Atatürk, Kuvvetli, Zafer): 18 Eylül 2025, 08:09 – 14:09 arası yaklaşık 6 saat. Ana boru arızası.

İzmirli vatandaşların, planlı ve arıza kaynaklı kesintilere göre su kullanımını düzenlemesi önem taşıyor. Su kesintileri sırasında özellikle su ihtiyacının yüksek olduğu saatlerde tasarruf önlemleri alınması öneriliyor.