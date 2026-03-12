Son Mühür- Son dönemde art arda gündeme gelen konkordato süreçlerine bir yenisi daha eklendi. Göksav Tekstil Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında mahkemede yürütülen konkordato sürecine ilişkin önemli bir karar alındı.

Verilen süre sona erdi

Mahkemenin 4 Mart 2026 tarihli ve 2022/409 esas, 2023/614 karar sayılı ek kararıyla, şirket hakkında daha önce verilen konkordato kararına ilişkin sürecin sona erdiği tespit edildi. Böylece 28 Eylül 2023 tarihli kararla başlatılan konkordato süreci resmi olarak tamamlanmış oldu.

Karar kapsamında, dosya çerçevesinde uygulanan tüm tedbirlerin ve konulan şerhlerin kaldırılmasına hükmedildi. Ayrıca süreç boyunca görev yapan denetim kayyımı Hatice Karpuzoğlu’nun görevinin de 26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla sona erdiği tespit edildi.

Feshi için dava açılabilir

Mahkeme kararında, konkordato tasdiki sürecine itirazı bulunan tarafların ise İcra ve İflas Kanunu’nun 308/e ve 308/f maddeleri kapsamında konkordatonun kısmen ya da tamamen feshi için dava açma hakkına sahip olduğu ifade edildi. Söz konusu karar kamuoyuna ilan edildi.