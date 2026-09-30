Yaşar Üniversitesi, farklı akademik birimlerde görevlendirilmek üzere 2 öğretim görevlisi alımı yapacak. Açılan kadrolardan biri Ortak Dersler Bölümü’ne, diğeri ise Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı’na verildi.

Tarih alanına öğretim görevlisi alınacak

Rektörlük bünyesindeki Ortak Dersler Bölümü için açılan bir kişilik kadroda adaylardan Tarih lisans mezuniyetinin yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında tezli yüksek lisans ve Tarih veya Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarından birinde doktora yapmış olma şartı aranıyor. Adayların ayrıca yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olması gerekiyor. Bu kadro için ALES sözel puan türünde en az 70, İngilizce sınavından ise en az 50 puan şartı bulunuyor.

Denizcilik programına da kadro açıldı

İkinci öğretim görevlisi kadrosu ise Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı için ilan edildi. Bu pozisyona başvuracak adayların Modern Diller alanında Almanca, İtalyanca veya İspanyolca dillerinden birinde tezli yüksek lisans yapmış olması gerekiyor. Ayrıca uluslararası deniz liman hukuku metinlerini çevirebilme becerisi, denizcilik alanında geçerli bir belge ve ilgili alanda lisans mezuniyeti şartları aranıyor. Adayların yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olması gerekiyor.

Başvurular 14 Ekim’de sona erecek

İlanda yer alan takvime göre başvurular 30 Eylül 2026’da başlayıp 14 Ekim 2026’da sona erecek. Başvurular Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya kargo yoluyla yapılabilecek; internet üzerinden başvuru kabul edilmeyecek. Ön değerlendirme sonuçları 15 Ekim’de, yazılı giriş sınavı 16 Ekim’de, nihai değerlendirme sonuçları ise 19 Ekim’de açıklanacak.