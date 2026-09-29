Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, gençleri bilim ve teknoloji üretimine yönlendiren çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde Alman Goethe Enstitüsü ortaklığıyla hayata geçirilen Junioruni Lansman Etkinliği, çocuklara öğrendiklerini uygulama fırsatı sundu.

5 saatlik yoğun teknoloji maratonu

13-16 yaş grubundan yaklaşık 60 öğrencinin yer aldığı etkinlik 5 saat sürdü.

Klasik eğitim yöntemlerinin dışına çıkılan buluşmada öğrenciler; kodlamadan tasarıma, bilimsel araştırmadan çevre analizine kadar birçok farklı alanda kendi projelerini hazırladı.

Takım çalışmasıyla hareket eden gençler, karşılaştıkları problemleri kendi geliştirdikleri yöntemlerle çözme fırsatı buldu.

6 farklı atölyede uygulamalı eğitim

Etkinlik alanında kurulan 6 farklı istasyonu 30’ar dakikalık turlar halinde gezen öğrenciler, oldukça geniş bir alanda pratik deneyim kazandı.

Sanal gerçeklik gözlükleriyle uzay simülasyonunu deneyimleyen katılımcılar, bir başka yerde mini bilgisayarlar ve mikrodenetleyicilerle tanışarak ilk LED sinyal tasarımlarını kodladı.

Robotik laboratuvarında ise engelleri geçerek nesne toplayan akıllı robotların yönlendirme algoritmaları üzerinde çalışıldı.

Atölyelerin diğer bölümlerinde ise mühendislik ve doğa bilimleri ön plana çıktı.

Sınırlı malzemeyle en yüksek ağırlığı taşıyacak köprüleri inşa etmek için teknik bilgilerini yarıştıran gençler, büyüteç başına geçtiklerinde yaprak, kozalak ve taş örneklerini inceleyerek bilimsel kategorilendirme yaptı.

Son bölümde ise çevresel etkiler üzerine yürütülen analizlerin ardından her öğrenci kendine birer sürdürülebilirlik görevi belirledi.

Yerel yönetimden bilimsel eğitime destek

Bornova Belediyesi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi bünyesinde çocukları dijital geleceğe hazırlayan ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkaran uygulamalı eğitim programlarını önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğini açıkladı.