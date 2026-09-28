SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Geçtiğimiz günlerde kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kullanımı ve meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı H.A. hakkındaki skandalların geçmişi derinleşiyor. H.A.’nın 2022 yılında birlikte olduğu kadınların gizlice görüntülerini kaydettiği, arşivlediği ve bu materyallerle şantaj yaptığı iddiasıyla HSK tarafından soruşturulduğu ortaya çıktı. Önce tedbiren 3 ay görevden uzaklaştırılan savcı, skandal içeren eski dosyaların ortya çıkması üzerine ihraç edilmişti.

Gizli Çekim ve Arşiv

Yargı teşkilatında geniş yankı uyandıran disiplin soruşturmasının detaylarına göre, savcı H.A. hakkındaki iddiaların odağında özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi yer alıyor. H.A.’nın birlikte olduğu kadınların bilgisi ve rızası dışında özel görüntülerini kayda aldığı, bu verileri sistemli bir şekilde arşivlediği öne sürüldü. İddiaların vahim boyutunu ise söz konusu gizli çekimlerin sadece saklanmayıp, kadınlara karşı bir tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanılması oluşturdu.

HSK Daha Önce Tedbiren Görevden Uzaklaştırmıştı

Söz konusu iddiaların 2022 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na intikal etmesinin ardından H.A. hakkında idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştı. Müfettiş incelemeleri sürerken soruşturmanın selameti ve iddianın niteliği göz önünde bulundurularak H.A. tedbiren 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişme, son ihraç kararıyla meslekten ilişiği kesilen H.A.’nın yargı mensubu sıfatı taşırken ilk kez disiplin sürecine konu olmadığını da gözler önüne serdi. Son yürütülen disiplin sürecinde ise H.A.’nın kişisel verileri hukuka aykırı biçimde ele geçirmesi, kaydetmesi ve paylaşması mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, 'H.A.’ya ait bilgisayar, cep telefonu ve bellek gibi dijital envanterler uzman ekiplerce teknik incelemeye tabi tutuldu. Dosyada yer alan bulgular, meslek etiği ve savcılık makamının saygınlığıyla bağdaşmayan eylemleri somutlaştırdı. Yapılan tespitler ve disiplin soruşturması neticesinde HSK İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı H.A.’nın yargı mesleğinin niteliklerini ve güvenilirliğini yitirdiğine kanaat getirerek meslekten ihraç edilmesine karar verdi.