Fon soruşturmasının mal varlığı ayağında yapılan incelemelerde, Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’a ait olduğu değerlendirilen ancak tapu kayıtlarında başka kişilerin adına bulunan 5 villa tespit edildi. Söz konusu taşınmazlar için adli makamlarca el koyma işlemi uygulandı.

Yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık piyasa değerine sahip olduğu belirtilen villaların mülkiyet durumları da soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Taşınmazların üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine ilişkin işlemlerin, mal varlığının devredilmesi veya azaltılması amacı taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

Adli süreç sürüyor

Soruşturma kapsamında villaların kimler adına kaydedildiği ve bu devirlerin hangi koşullarda gerçekleştirildiği yönündeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi. El koyma işlemiyle birlikte söz konusu taşınmazların hukuki ve mali bağlantıları da dosya kapsamında değerlendiriliyor.