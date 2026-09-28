Son Mühür- Bornova Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Bornova Kitap Günleri, edebiyat ve kültür dünyasından önemli isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen söyleşide Taştan, masalların çocukların dünyasındaki yeri ve masal anlatıcılığı hakkında yorumlarda bulundu.

Masalların çocukların hayal gücünün gelişmesinde önemli bir işlev üstlendiğini belirten Taştan, özellikle Batı merkezli anlatıların kültürel değerler bakımından yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti. Taştan, çocukların masalları yalnızca dinleyen konumunda olmaması, anlatıların dünyasına aktif şekilde dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Batı kendi değerlerini çocuklar üzerinden aktarıyor”

Söyleşide dünya edebiyatından ve klasikleşmiş masallardan çeşitli örnekler veren Taştan, Batı kaynaklı anlatıların Türk kültürünün değerleriyle her zaman örtüşmediğini dile getirdi.

Masalların çocukların düşünce dünyasının şekillenmesinde önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Taştan, bu anlatıların hangi değerleri taşıdığının da sorgulanması gerektiğini belirterek, “Batı, kapitalist bir bakış açısıyla kendi değerlerini bize dikte etmeye çalışıyor. Ne yazık ki bunu da en çok henüz küçük yaşlardaki çocuklarımız üzerinden yapıyor” ifadelerini kullandı.

Ağustos Böceği ve Karınca masalına farklı bir bakış

Taştan’ın konuşmasında önemli hususlardan biri de La Fontaine’in dünya çapında bilinen “Ağustos Böceği ile Karınca” masalı oldu.

Yaygın biçimde bilinen anlatının aksine ağustos böceğinin doğadaki yaşamına ilişkin farklı bir tablo bulunduğuna işaret eden Taştan, ağustos böceğinin sanıldığı gibi tembel bir canlı olmadığını, biyolojik özellikleri bakımından oldukça çalışkan olduğunu anlattı.

Bu örnek üzerinden edebiyat ve kültür dünyasında zaman içerisinde yerleşen bazı kalıpların yeniden sorgulanabileceğini belirten Taştan, çocuklara aktarılan hikayelerin de farklı yönleriyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Çocuklar masalların içinde yer almalı!

Masalların çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine katkısına da değinen Taştan, çocukların yalnızca dinleyici olarak konumlandırılmaması gerektiğini söyledi. Taştan’a göre çocukların masalın dünyasına erken yaşta yaşta girmeleri onların hayal gücünü ve anlatıyla kurduğu bağı güçlendirebilir.

Söyleşinin ardından dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Taştan, masal kültürü ve anlatıcılık üzerine görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Program, edebiyatseverler ve ebeveynlerin yoğun ilgisini peşinden götürdü.