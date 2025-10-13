Son Mühür- İki günden beri kayıp olan ve saldırıya uğradığı ortaya çıkan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilen Tosun’un ablası Öznur Tosun, “Beyin fonksiyonlarının şu an aktif olmadığını öğrendik. Gasp etmek isteyen bir insan bu şekilde mi davranır bilemiyorum ama sadece öldürücü hamle... Doktorun söylediğinden sonra ben bunun kasten adam öldürmek olduğunu düşünüyorum” dedi.

Gazeteci ve ekolojist Hakan Tosun, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 10 Ekim akşamı saldırıya uğrayarak beyin kanaması geçirdi. İki gün boyunca kendisinden haber alınamayan Tosun'un, Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde olduğu ortaya çıktı.

Hakan Tosun’un ablası Öznur Tosun, kardeşinin toplu taşıma kullandığı bir yolda, evinin yoluna giderken kaybolduğunu, kayıp başvurusunda bulunduklarını, hastane kayıtlarında ismine ulaşamadıklarını açıkladı.

Olayla ilgili bilgi veren Tosun, “Sonra gecenin dördünde bir telefon geldi ve Hakan Tosun hastanede... Neyle karşılaşacağımızı bilemeden çıktık geldik. Geldik ama yine yok. Hiçbir hastanede polis yok. Polis beni arıyor. Ben polisin vermiş olduğu direktifle hastaneye geliyorum ama karşımda polisle güvenlik konuşuyor ve biz onu ikna etmeye çalışıyoruz, hastamız nerede? Şunu söylüyorum; yaşıyor mu onu söyleyin. Peki neden Hakan Tosun'a biz kayıtlarda ulaşamadık?” dedi.

“Neden Hakan Tosun, biz kayıp başvurusu bulunduktan 8 saat sonra haberi geldi? Nereden Hakan Tosun olduğunu tespit ettiler?” diyen Öznur Tosun, “Çünkü biz kayıp başvurusunda bulunduğumuzda parmak izi almayı akıl edebildiler. Neden kendimizi sorumlu bulduğumuz, yolda yürümek istediğimiz, güvenle evimize gitmek istediğimiz insanlar, bunun sorumluluğunu almıyor?” ifadelerini kullandı.

Öznur Tosun: Kasten adam öldürmek olduğunu düşünüyorum

Öznur Tosun, ağabeyine kasten öldürmek için saldırıldığını iddia etti. Tosun’un vücudunun hiçbir yerinde darbesinin olmadığını sadece yüzünde ve ensesinden darbe aldığını ve beyin fonksiyonlarının şu an aktif olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Gasp etmek isteyen bir insan bu şekilde mi davranır bilemiyorum ama sadece öldürücü hamle... Doktorun söylediğinden sonra ben bunun kasten adam öldürmek olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında bıçaklı saldırı yok, tekme tokat yok. Bir kişiden fazla kişi olduğunu da tahmin ediyorum. Burada direk vurucu hamlenin kasten adam öldürmek olduğunu düşünüyorum. Bunun niye kasten yapıldığını orasını artık emniyet güçleri bulacak diye düşünüyorum. O sosyal sorumluluk projelerinde olan bir insandı. Bir tane bile sabıka kaydı yoktu. Hiç aklıma gelmedi. Serseri insanlar yolunu çevirmişler, para için vs. ama buradaki müdahaleden sonra bunun kasten adam öldürmek olduğunu düşünüyorum.”

Avukat Bozyurt: Kamera kayıtlarının araştırılması gerekir

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Avukat Hakan Bozyurt, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin tutuklandığını duyurdu.

Olayın Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldiğini belirten Bozyurt, “Hakan'ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenilmekte. Dosyada görüntüler mevcuttu. Ancak olayın aydınlatılması için görgü tanıklarının ve kamera kayıtlarının araştırılması gerekir. Bu konuda taleplerimizi ileteceğiz. Tüm görgü tanıkları ve deliller çok kıymetli. Bunların bizlere ve dosyaya ulaştırılması çok önemli. Arkadaşları dostları olarak Hakan Tosun yalnız değildir diyoruz. Hep beraber bu olayın takipçisi olacağız” açıklamasında bulundu.

DİSK Basın İş: Failler cezalandırılmalı

Saldırı olayıyla ilgili iki kişi tutuklanırken, DİSK Basın-İş de açıklama yaptı. Tosun’a yönelik saldırının faillerinin derhal bulunmasını talep eden DİSK Basın-İş’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“10 Ekim akşamından bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci-belgeselci Hakan Tosun’un, evine dönerken saldırıya uğradığı ve ağır yaralandığı bilgisini üzülerek öğrendik. Hakan Tosun’un tedavisinin Çam ve Sakura Devlet Hastanesi yoğun bakımında sürdüğünü biliyor; kendisine acil şifalar, ailesine ve dostlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Doğayı, yaşam alanlarını ve köylülerin direnişini görünür kılmak için yıllardır sahada emek veren Hakan Tosun’a yapılan bu saldırının faillerinin bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

Hakan Tosun kimdir?

1975’te İstanbul’da doğan Tosun, 1993’te özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak meslek hayatına giriş yaptı. 1998’den itibaren İzmir’e yerleşti ve burada çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı.

2009’dan itibaren belgesel yapımcılığına yoğunlaşan Tosun, doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylar üzerine bağımsız yapımlarıyla tanınıyor.

“Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” gibi belgesellere imza attı.

Bağımsız gazeteci kimliğini sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmen olarak görev yapıyor.