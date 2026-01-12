İstanbul’da yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran yasaklı madde soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Ünlü isimlerin de adının geçtiği dosya kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü için tutuklama talep edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.T., A.S., B.F.Y., C.A., N.B.T. ve S.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Burada savcılık makamına ifade veren şüphelilerin hukuki durumları netleşmeye başladı.

4 kişi hakkında tutuklama talebi

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından A.T., A.S., B.F.Y. ve C.A. hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk kararı verildi. Diğer şüpheliler N.B.T. ve S.G. için ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

Soruşturma titizlikle sürdürülüyor

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini ve dosya kapsamındaki delillerin incelendiğini belirtti. Ünlü isimlere uzandığı ifade edilen dosyada yeni gözaltı ve sevklerin de gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Yasaklı madde ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği ifade edildi.