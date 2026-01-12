Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarına karşı sert bir duruş sergiledi. AB Komisyonu’nun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, İsveç’te düzenlenen güvenlik konferansında yaptığı değerlendirmelerde, olası bir askeri müdahalenin NATO’nun geleceğini tehdit edeceğini vurguladı.

“Grönland’a güç kullanılması NATO’nun sonu olur”

Basın mensuplarına konuşan Kubilius, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile aynı görüşte olduklarını belirterek, “ABD’nin Grönland’ı güç kullanarak ele geçirmesi NATO’nun sonu olur. Bu, kamuoyu nezdinde de son derece olumsuz sonuçlar doğurur” dedi.

Kubilius, Grönland’ın statüsünün yalnızca Danimarka’yı değil, tüm Avrupa Birliği’ni ilgilendirdiğini ifade ederek, olası bir askeri girişimin sadece ikili ilişkileri değil, transatlantik ittifakı da derinden sarsacağını söyledi.

“AB Antlaşması açık: Yardım yükümlülüğü var”

AB’nin savunma şefi, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 42. maddesinin 7. fıkrasına dikkat çekerek, bir üye devletin silahlı saldırıya uğraması durumunda diğer üyelerin yardım etmekle yükümlü olduğunu hatırlattı.

Kubilius, “Danimarka askeri bir tehdit ile karşı karşıya kalırsa, diğer üye ülkelerin yardım sağlamasına ilişkin açık bir yükümlülük söz konusudur. Bu durum, AB’nin ortak savunma sorumluluğunun bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Avrupa ordusu çağrısı yeniden gündemde

Konferansta yaptığı konuşmada Kubilius, Avrupa’nın savunmada daha bağımsız hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak “Avrupa’ya ait bir orduya ihtiyaç duyduğumuzu uzun zamandır biliyorduk ancak hayata geçirilemedi. Artık bunun zamanı geldi” dedi.

“Pax Americana dönemi sona erdi” diyen Kubilius, NATO içinde güçlü kalınması gerektiğini, ancak Avrupa’nın savunmada ABD’ye daha az bağımlı bir yapı kurmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

“Neden 50 orduyla yetiniyoruz?”

ABD üzerinden bir örnek veren Kubilius, “ABD tek bir federal ordu yerine eyalet bazında 50 ayrı orduya sahip olsaydı daha güçlü olur muydu? Cevap hayırsa, Avrupa neden parçalı savunma yapısıyla yoluna devam ediyor?” sözleriyle Avrupa ordusu fikrini yeniden gündeme taşıdı.

Trump’ın Grönland ısrarı tansiyonu yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın stratejik konumu ve sahip olduğu doğal kaynaklar nedeniyle Rusya ve Çin’in etkisine girmesini istemediğini açıklamış, bu nedenle adanın ABD kontrolünde olması gerektiğini savunmuştu.

Grönland ve Danimarka yönetimleri adanın “satılık olmadığını” net şekilde ifade etse de Trump, adanın ilhakı için güç kullanma ihtimalini de dışlamamıştı. Bu çıkış, Avrupa başkentlerinde ciddi endişelere yol açmıştı.