İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü “yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasına ilişkin soruşturmada çok sayıda tanınmış isim yer alıyor.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray da bulunuyor.

Hadise Açıkgöz de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi.

"Hiçbir dönemde yasaklı maddeyle alakam olmadı"

Sanatçı, ifadesinde mesleğinin şarkıcılık olduğunu ve aylık gelirinin 700 bin ila 800 bin TL arasında değiştiğini belirtti.

Hadise, kendisine yöneltilen “Yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayatımın hiçbir döneminde yasaklı maddeyle alakam olmadı. Yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmam.

Sosyal medya üzerinden kullanımı özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Yasaklı madde kullanılan bir ortamda da bulunmadım, böyle kişilerle irtibat kurmadım.”

"Hayatım boyunca böyle ortamlarda bulunmadım"

Hadise, ifadesinde ayrıca şu cümlelere yer verdi: “Bu konuyla ilgili hiçbir zaman birini aracı kılmadım, para transferi yapmadım. Hayatım boyunca yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanılan bir ortama girmedim.” Sanatçı, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Hadise'nin avukatı: "Yasal süreç başlatılacak"

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, yazılı bir açıklama yaparak müvekkilinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını vurguladı:

“Müvekkilim yaşamı boyunca hukuka, toplumsal sorumluluklara ve etik değerlere bağlı bir sanatçı olarak kamuoyu önünde var olmuştur.

Asılsız haber ve yorumlarla kişilik haklarına saldırı niteliğindeki içerikler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılacaktır.”

Müezzinoğlu ayrıca, dosyanın kısıtlama kararıyla gizli yürütüldüğünü hatırlatarak, kamuoyunu doğrulanmamış haber ve söylentilere itibar etmemeye çağırdı. “Yargıya olan güvenimiz tamdır. Gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyoruz.” dedi.