Son Mühür - Ünlü televizyon programı Survivor, yeni sezonda “Ünlüler-All Star” konseptiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Survivor 2026 için geri sayım sürerken, yarışmacı kadrosu da netleşmeye başladı. Yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sezonun ilk yarışmacısının Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan olduğunu duyurmuş ve "Survivor 2026 Ünlüler & All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Yarışmanın diğer isimleri ise merakla beklenirken, Gel Konuşalım programına katılan Ilıcalı, bu sezon tüm yarışmacılarla bizzat kendisinin görüşeceğini açıkladı.

200 bin başvuru

Ilıcalı, "Bu sene Survivor'a 200 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bu yıl ilk elemelerden geçen yarışmacı adayları ile birebir ben görüşeceğim." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bayhan’dan sonra ikinci ünlü yarışmacının da belli olduğunu söyleyen Ilıcalı, bu ismi şimdilik açıklamayacağını belirtti.