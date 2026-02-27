Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Edis, yurt dışından Türkiye’ye dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ünlü şarkıcı serbest bırakıldı.

Yakalama kararı sonrası havalimanında işlem

Soruşturma kapsamında daha önce hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu belirlenen Edis için yakalama kararı alındığı öğrenildi. Şarkıcının Türkiye’ye giriş yaptığı sırada havalimanında polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Edis’in ifadesi alınırken uyuşturucu testi de yapıldı.

Adliyeye sevk edilmedi, adli kontrol uygulandı

Yetkililer, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Edis’in adliyeye sevk edilmeden serbest bırakıldığını açıkladı. Dosya üzerinden imza atma şartıyla adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ve dosya kapsamındaki incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Süreç yakından takip ediliyor

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmeyle ilgili savcılık makamından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın seyrine göre yeni adımların atılabileceği ifade ediliyor.

Edis hakkında yürütülen adli sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

