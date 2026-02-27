Pakistan ile Afganistan arasında tırmanan sınır gerilimi sürerken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pencap eyaletinin Rawalpindi kentindeki Pakistan Genelkurmay Karargahı’nı ziyaret etti. Ziyarette askeri yetkililerden son durum hakkında brifing alan Şerif, sınır hattındaki gelişmelere ilişkin sert mesajlar verdi.

Genelkurmay’da güvenlik zirvesi

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Şerif’e, Pakistan ile Afganistan arasında devam eden çatışmalar ve sınır güvenliği konusunda detaylı bilgi sunuldu. Özellikle son günlerde artan karşılıklı saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Şerif, Pakistan’ın ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı kararlı bir duruş sergileneceğini belirterek, güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

“TTP’ye tolerans yok” mesajı

Şerif, Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) unsurlarına karşı net bir tutum alınması gerektiğini vurguladı. TTP’nin faaliyetlerine göz yumulmasının kabul edilemeyeceğini belirten Şerif, Afganistan tarafının eylemlerini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin, Genelkurmay Başkanı Asim Munir komutasında ülkeyi savunmaya hazır olduğunu dile getiren Şerif, sınır bölgelerindeki saldırıların püskürtülmesinde ordunun kapasitesine güvendiklerini söyledi.

“Pakistan her türlü saldırıya karşı kendini nasıl savunacağını bilmektedir. Halkımız da ülkesini korumak için silahlı kuvvetlerin yanındadır” ifadelerini kullandı.

Sınır hattında tansiyon yükseldi

Gerilim, Afganistan’ın Torkham sınır kapısı da dahil olmak üzere sınır boyunca çeşitli Pakistan askeri noktalarına saldırı düzenlemesiyle tırmandı. Bu gelişmenin ardından Pakistan ordusu Afganistan’a yönelik hava saldırıları başlattı.

Taraflar arasında karşılıklı operasyonların sürdüğü belirtilirken, sınır hattındaki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Pakistan yönetimi, artan çatışmalar sonrası Afganistan’a savaş ilan ettiğini duyurdu.

Bölgesel güvenlik endişesi

Uzmanlar, Pakistan-Afganistan hattında yaşanan son gelişmelerin sadece iki ülkeyi değil, bölgesel istikrarı da etkileyebileceğine işaret ediyor. Özellikle Torkham sınır kapısının ticaret ve geçiş açısından stratejik öneme sahip olması, krizin ekonomik boyutunu da gündeme taşıyor.

İki ülke arasındaki diplomatik temasların nasıl şekilleneceği ve askeri gerilimin ne yönde ilerleyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.