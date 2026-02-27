İstanbul’da yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturmasında kritik aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında profesyonel futbolcuların da bulunduğu 34 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin çok sayıda suçlama yer aldı.

34 isim hakkında ayrı ayrı dava açıldı

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında dava açıldığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin farklı tarihlerde gerçekleştirildiği öne sürülen bahis ve şike faaliyetleriyle bağlantılı oldukları iddia edildi. Dosyada, dijital materyaller, banka hareketleri ve iletişim kayıtlarının delil olarak yer aldığı öğrenildi.

Metehan Baltacı için 13 yıla kadar hapis talebi

Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025’te tutuklanan Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Baltacı’ya yöneltilen suçlamalar arasında “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ile “şike ve teşvik primi” suçları bulunuyor.

Savcılık, söz konusu eylemlerin organize şekilde gerçekleştirildiğini ve maddi kazanç elde etmeye yönelik olduğunu öne sürdü.

Dosya mahkemeye gönderildi

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüpheliler önümüzdeki süreçte hakim karşısına çıkacak.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmanın, Türk futbolunda disiplin ve güven tartışmalarını yeniden gündeme taşıması bekleniyor. Yargılama sürecinin nasıl ilerleyeceği ve mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.