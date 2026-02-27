Olay, 20 Şubat 2026 tarihinde Çınarcık’a bağlı Esenköy beldesinde meydana gelmişti. Yaklaşık bir yıl önce bölgeye taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada yaşayan E. ailesi arasında; çocuk gürültüsü, park sorunu ve kaçak yapı iddiaları nedeniyle sık sık tartışma yaşandığı öğrenilmişti.

Son yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İ. ile sokakta bulunduğu sırada Şener E.’nin saldırısına uğramıştı.

14 aylık İ’nin kafatası çatladı

İddianameye göre sokakta yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine bağrışmaları duyan Şener E., olay yerine koşarak gelmişti.

Apartman girişinde bulunan çocuk scooterını eline alan şüpheli, kucağında bebeği bulunan Muhammed Baca’ya iki kez vurmuştu.

İlk darbenin hem babaya hem de küçük İ’nin başına isabet ettiği belirtilmişti. Saldırıda babanın burnu kırılırken, 14 aylık İ’nin kafatasında çatlak oluşmuştu.

Yaralı baba ve kızı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Minik İ, üç günlük tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Scooter silah sayıldı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede scooterın “yaralamaya elverişli ve silahtan sayılabilecek nitelikte” olduğu vurgulandı. Şüphelinin olay yerinde kadın ve çocukların bulunduğunu gördüğü, buna rağmen saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca şüphelinin “kucağında çocuk olduğunu fark etmedim” yönündeki savunmasının hayatın olağan akışına uygun düşmediğine dikkat çekildi.

Adli Tıp raporunda mağdurların yaşamını tehlikeye sokacak ve hayat fonksiyonlarına ağır etki edecek şekilde yaralandıkları kaydedildi.

36 yıla kadar hapis talebi

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., “silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hazırlanan iddianamede;

Babaya yönelik saldırı nedeniyle 3 yıldan 9 yıla kadar,

14 aylık bebeğe yönelik saldırı nedeniyle ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Toplamda şüpheli hakkında 36 yıla kadar hapis istemi bulunuyor. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Servet E. ise serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri dosyada

Öte yandan olay öncesinde babanın kızını eve bıraktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.