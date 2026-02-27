Pakistan ile Afganistan arasında savaş ilanı sonrası çatışmalar şiddetlendi. Pakistan ordusu, Afganistan içinde 22 stratejik askeri hedefin hava operasyonlarıyla imha edildiğini açıkladı. Afganistan yönetimi ise sınır hattında 19 karakolun ele geçirildiğini öne sürerek misilleme yaptıklarını duyurdu.

Pakistan: 22 nokta vuruldu

Pakistan ordusu sözcüsü Ahmed Şerif Çaudri tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca düzenlenen hava harekâtlarında Kabil, Kandahar, Paktia ve Khost bölgelerinde Taliban’a ait karargâhların, mühimmat depolarının ve lojistik merkezlerinin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda 274 Taliban mensubunun öldürüldüğü iddia edilirken, çatışmalar sırasında 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Ordu yetkilileri, harekâtın “ulusal güvenlik tehditlerine karşı önleyici müdahale” kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.

Afganistan’dan karşı taarruz açıklaması

Afganistan tarafında ise Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan’ın hava saldırılarına yanıt olarak sınır hattında geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Mücahid, Afgan güçlerinin Pakistan ordusuna ait 19 sınır karakolunu ele geçirdiğini ve çok sayıda askeri esir aldığını ileri sürdü. Ayrıca Pakistan’ın düzenlediği hava saldırılarında bir mülteci kampı ile sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığını, aralarında çocukların bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Tarafların kayıp ve hasar bilançosuna ilişkin açıklamaları bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Uluslararası toplumdan itidal çağrısı

Artan gerilim üzerine uluslararası toplumdan peş peşe açıklamalar geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, şiddetin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirterek taraflara “maksimum itidal” çağrısında bulundu.

Çin ve Rusya yönetimleri de derhal ateşkes sağlanması ve müzakerelere dönülmesi gerektiğini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, krizin kontrol altına alınması amacıyla her iki ülke ile diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan Hindistan yönetimi, Pakistan’ın Afganistan topraklarına yönelik hava saldırılarını kınayarak, gelişmeleri “iç siyasi başarısızlıkları örtme girişimi” olarak değerlendirdi.

Bölgesel kriz derinleşiyor

Karşılıklı hava saldırıları ve sınır çatışmaları, iki ülke arasındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Uzmanlar, krizin bölgesel güvenlik dengelerini etkileyebileceği ve göç hareketleri ile insani riskleri artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde diplomatik girişimlerin sonuç verip vermeyeceği ve sahadaki askeri hareketliliğin hangi boyuta ulaşacağı merakla bekleniyor.