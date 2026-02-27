İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğulları Selim İmamoğlu’nun bilimsel çalışmasının Almanya’da kabul edildiğini ancak yurt dışına çıkış yasağının geçici olarak kaldırılması talebinin reddedildiğini duyurdu.

Alman Fizik Derneği’nden kabul

Dilek Kaya İmamoğlu, büyük oğlu Selim İmamoğlu’nun İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini sürdürdüğünü belirtti. Selim İmamoğlu’nun “Katalitik Substrat ve Grafen Filmlerin, Stokiyometrik Olmayan Silikon Oksit Nanoparçacıkların Büyümesi ve Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkisi” başlıklı çalışmasının Alman Fizik Derneği tarafından kabul edildiğini aktardı.

Açıklamada, genç araştırmacının söz konusu çalışmasını sunmak üzere Dresden Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası bir bilimsel konferansa davet edildiği ifade edildi.

"Aile siyasete dahil edilmemeli"

Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu’nun konferansta sunum yapabilmesi için yurt dışı çıkış yasağının geçici olarak kaldırılması yönünde yapılan başvurunun kabul edilmediğini bildirdi.

Paylaşımında, ailelerin siyasete dahil edilmemesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, yaşanan sürecin yalnızca aileyi değil, bilimi ve gençlerin akademik geleceğini de etkilediği mesajını verdi.

“Bilimin ve aklın yolundan dönmeyeceğiz”

Dilek Kaya İmamoğlu açıklamasında, bir gencin ülkesini temsil edeceği bilimsel bir platforma katılımının engellenmesini eleştirerek, “Evlatlarımızın hayalleri, siyasi hırslarınızdan daha büyüktür” diye ekledi.