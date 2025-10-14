Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı hasat dönemi öncesinde yürüttükleri pestisit denetimlerinde Seydikemer ilçesindeki üzüm bağlarında yasaklı bir maddeye rastladı. Bağlardan alınan üzüm numuneleri üzerinde yapılan laboratuvar analizlerinde, ülkemizde kullanımı sonlandırılmış olan “Dimethoate” aktif maddesi tespit edildi.

Ürünler imha edildi, üreticiye yaptırım uygulandı

Dimethoate’un bitki koruma ürünlerinde kullanımı yasaklanmış olması, tespit edilen ürünlerin gıda güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı anlamına geliyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilgili mevzuat gereğince üretici hakkında idari yaptırım uygulandığı ve kalıntı tespit edilen ürünlerin imha edildiği bildirildi.

Denetimler aralıksız sürecek

Müdürlük yetkilileri, tüketicinin sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen pestisit denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Açıklamada, bitkisel üretimde güvenilir gıda temini ve sürdürülebilir tarım hedefi doğrultusunda kontrollerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.