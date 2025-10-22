Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda çok sayıda yasaklı madde, kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adrese baskın düzenlendi

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde bulunan bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin D.Ç. (41) isimli şahsın adresinde yaptığı aramada çok sayıda yasaklı madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Evden çok sayıda malzeme çıktı

Aramalarda; 19 adet satışa hazır kâğıda emdirilmiş yasaklı madde, 9 adet elektronik sigara, 3 adet elektrikli tütün sarma makinesi, 2 adet kompresör, 7 bin 200 adet bandrolsüz dolu makaron, 57 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 60 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 8 adet tabanca fişeği bulundu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.