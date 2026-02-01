Son Mühür - NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia 76ers’ta forma giyen ABD’li basketbolcu Paul George, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle bir süre parkelerden uzak kalacak.

25 maçlık dev ceza

NBA’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, anti-doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Paul George’a 25 maç men cezası verildiği duyuruldu. NBA, ihlalin içeriğine ya da kullanılan maddeye ilişkin ayrıntı paylaşmadı. 9 kez NBA All-Star seçilen George’un bu ceza nedeniyle 51,7 milyon dolarlık maaşının yaklaşık 11,7 milyon dolarından olacağı; başka bir ifadeyle kaçıracağı her maç için ortalama 469 bin 700 dolar kayıp yaşayacağı belirtildi.

Performansı

35 yaşındaki basketbolcu bu sezon 16.0 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynuyor. Paul George, 2010 NBA Draftı’nda Indiana Pacers tarafından ilk tur 10. sıradan seçilmiş; kariyerinde ayrıca Oklahoma City Thunder ve Los Angeles Clippers formalarını da giymişti.