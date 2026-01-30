Fenerbahçe, son 16 turuna yükselebilmek için iki Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunan İngiliz devini elemek zorunda kalacak. Yaklaşık 604 milyon euro kadro değerine sahip Nottingham Forest, Premier Lig'de bu sezon sert ve disiplinli futboluyla dikkat çekiyor. Peki Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman oynanacak? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki eşleşmenin maç programı netleşti. İlk karşılaşma 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 23.00'te İngiltere'deki City Ground Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmaları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe turu geçerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe, Nottingham Forest engelini aşması durumunda son 16 turunda Danimarka ekibi Midtjylland veya İspanya La Liga temsilcisi Real Betis ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları 12-19 Mart'ta, çeyrek finaller 9-16 Nisan'da, yarı finaller 30 Nisan-7 Mayıs'ta oynanacak. Turnuvanın finali ise 20 Mayıs 2026'da İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş'ın stadı) düzenlenecek.

Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri

Kura çekimi sonucunda belirlenen diğer Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu: PAOK-Celta Vigo, Lille-Kızılyıldız, Panathinaikos-Viktoria Plzen, Celtic-Stuttgart, Ludogorets-Ferencvaros, Dinamo Zagreb-Genk ve Brann Bergen-Bologna.

Nottingham Forest nasıl bir takım?

Nottingham Forest, İngiltere futbolunun en köklü kulüplerinden biri. 1865 yılında kurulan kulüp, tarihinde iki kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (bugünkü Şampiyonlar Ligi) kazanan altı İngiliz takımından biri olma özelliği taşıyor. Efsanevi teknik direktör Brian Clough yönetiminde 1978-79 ve 1979-80 sezonlarında üst üste Avrupa şampiyonu olan Forest, aynı dönemde UEFA Süper Kupası, İngiltere Ligi şampiyonluğu ve dört Lig Kupası kazandı.

1999'da alt lige düşen ve 23 yıl Premier Lig'den uzak kalan Nottingham Forest, 2022'de play-off'ları kazanarak İngiltere'nin en üst ligine geri döndü. Şu anda Premier Lig'de mücadele eden İngiliz ekibinin kadrosundaki en değerli oyuncu 65 milyon euro değerindeki orta saha oyuncusu Morgan Gibbs-White. Nottingham Forest, Fenerbahçe ile tarihinde ilk kez karşılaşacak.